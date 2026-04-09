Affaire Boudersa : le signalement de Violette Spillebout contre Martine Aubry classé sans suite

La députée macroniste accusait l’ex-maire de Lille d’avoir embauché la championne de boxe Licia Boudersa en mars 2020 en échange de son soutien en pleine campagne électorale. Le parquet vient de refermer son enquête en concluant à une insuffisance de charges.

La boxeuse Licia Boudersa a‑t‐elle été embauchée par le service des sports de la ville de Lille, entre les deux tours de l’élection municipale de 2020, en échange de son soutien politique à Martine Aubry ? La question avait été posée par la députée Violette Spillebout sous forme d’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 , lequel avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour corruption, trafic d’influence et détournement de fonds publics à l’encontre de l’ex‐maire de Lille. Des motifs graves mais qui sont aujourd’hui écartés. Le parquet de Lille a en effet annoncé, le 8 avril, un classement sans suite de la procédure « pour insuffisance de charges ».

Ce timing peut toutefois interroger. La décision intervient en effet quatre ans et demi après le signalement au procureur et près de trois ans après l’ouverture d’une enquête. De quoi alimenter les critiques récurrentes sur la lenteur de la justice alors que Martine Aubry n’est plus maire depuis plus d’un an. Mais elle intervient aussi …