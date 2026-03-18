Si, au soir du 15 mars, cinq listes ont décroché leur qualification pour le second tour de l’élection municipale de Lille, deux d’entre elles ont émergé comme les grandes gagnantes de la première phase du scrutin. Celle du maire sortant PS Arnaud Deslandes, vainqueur à la mi‐temps avec 26,26 % des voix. Et celle de la tête de liste LFI, Lahouaria Addouche, à peine trois points derrière, à 23,36 %. Relégué sur la troisième marche du podium, à la surprise générale, avec seulement 17,75 % des suffrages, l’écologiste Stéphane Baly en a été réduit à négocier une alliance avec les deux candidats arrivés en tête. Il a fini par choisir le successeur désigné par Martine Aubry au terme de discussions internes houleuses, comme Mediacités l’a raconté.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2026/03/17/putsch-ou-choix-responsable-dans-les-coulisses-de-laccord-baly-deslandes-a-lille/

Lille Addouche vs Lille Deslandes

La bataille pour le poste de maire se réduit désormais à un duel. Mais le résultat global du premier tour ne dit pas tout des rapports de forces politiques dans la ville. Pour en savoir plus, il faut se plonger dans les résultats à un niveau infra‐communal. La carte des candidats arrivés en tête dans chaque bureau de vote fait ainsi apparaître une ligne de fracture géographique. Au Sud et à l’Est apparaît ainsi une « ville Lahouaria Addouche » comprenant la commune associée d’Hellemmes et qui vote en premier pour la candidate LFI. Tandis qu’au Nord et …