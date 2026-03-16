A Lille, Lahouaria Addouche fait trembler les socialistes au beffroi

La France insoumise a créé la surprise à Lille, en se classant à trois points du maire sortant Arnaud Deslandes, avec 23,36% des voix. Le candidat écologiste Stéphane Baly fait moins bien qu’en 2020, et se classe troisième. Violette Spillebout et Matthieu Valet se qualifient quant à eux d’un cheveu pour le second tour. Mediacités vous raconte cette soirée riche en rebondissements.

Lahouaria Addouche qui s'est qualifiée en deuxième position pour le second tour à Lille, aux côtés de Lucas Fournier, tête de liste à Hellemmes, également en deuxième position dans la commune associée. Photo : JT / Mediacités.

Sous le beffroi, où étaient rassemblés de nombreux militants de la liste d’Arnaud Deslandes, “Tout pour Lille”, les visages sont restés blêmes tout au long de la soirée. D’abord, parce que pendant quelques minutes, ce n’est pas le parti socialiste, mais La France insoumise qui était donnée en tête à Lille, alors qu’une poignée de bureaux de vote avaient communiqué leurs résultats. Ensuite, parce que même quand le maire sortant est repassé devant, Lahouaria Addouche est restée au coude‐à‐coude avec lui longtemps. Très longtemps. Au point que, quand les derniers résultats se faisaient attendre, certains craignent « le pire » : « et si La France insoumise repassait devant ? », a entendu murmurer Mediacités.

Finalement, ce sont davantage des soupirs de soulagement que de l’enthousiasme qui se sont fait entendre à l’annonce des résultats complets. Le parti socialiste, solidement installé au beffroi depuis soixante‐dix ans, sauve les meubles, en particulier grâce à la commune associée de Lomme où le sortant Olivier Caremelle est élu dès le premier tour.

Arnaud Deslandes réalise un score de 26,26 %, et Lahouaria Addouche se classe finalement deuxième, avec 23,36 % des voix. C’est la grande surprise de la soirée, même parmi les rangs insoumis Si les récents sondages ainsi que son dernier meeting qui avait rassemblé pas loin d’un millier de personnes, laissaient présager une dynamique positive pour LFI, pas grand monde ne s’attendait à ce qu’ils réalisent un score aussi élevé. Au soir du premier tour, la candidate insoumise peut ainsi encore rêver de réaliser son objectif : « 

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Temps de lecture : 5 minutes

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Par Eden Sakhi Momen

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