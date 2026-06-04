Romain, Julie, Ahmad… morts à la rue dans le Nord et le Pas‐de‐Calais en 2025

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Par Eden Sakhi Momen

Au moins 87 personnes sont mortes à la rue dans le Nord et le Pas-de-Calais en 2025, dont 21 à Lille, dénombre le collectif “Les morts de la rue” lors de son hommage annuel en partenariat avec le journal La Croix. Un chiffre qui doit selon eux "interroger notre société toute entière".

Un « scandale sanitaire et social qui perdure ». Depuis 2012, le collectif “Les morts de la rue” dénombre chaque année la mort de plusieurs centaines de personnes sans‐domicile en France, afin de « rendre visibles les morts invisibles ».

Le 9 janvier 2025, Romain, 38 ans, était retrouvé mort de froid à Valenciennes, alors qu’il dormait dans un local de fortune en parpaing dans des conditions très précaires. Le “plan grand froid” n’avait pas encore été activé. Sa mort a laissé des traces parmi la communauté locale de personnes sans domicile, qui a manifesté en novembre dernier pour que ce plan puisse être activé plus fréquemment.
21 morts à la rue à Lille
Romain n’est pas le seul à être mort à la rue en 2025. Le collectif recense au moins 87 décès, dont deux enfants, dans les départements du Nord et du Pas‐de‐Calais, particulièrement concernés, selon la liste publiée sur le site du journal La Croix. Ils étaient 123 en 2024. Le nombre de personnes mortes à la rue est en hausse sur le territoire de la métropole lilloise, et …

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