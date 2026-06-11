Au moins 18 « morts à la rue » en Pays de la Loire en 2025

Obsèques d'un sans-abri au cimetière Saint-Jacques de Nantes, en janvier dernier. Photo : Morts de la rue 44

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Chaque année, le collectif Les Morts de la rue leur rend hommage en partenariat avec le journal La Croix. Un chiffre qui doit, selon eux, « interroger notre société tout entière ».

C’était il y a quelques semaines, dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 mai, non loin de la station de tramway Marcel‐Paul à Saint‐Herblain. Une habitante du quartier passe vers 1h du matin près d’un sac de couchage avec une personne dans une « position inhabituelle », inanimée. Quelques heures plus tôt, lors d’un premier passage, ce sans‐abri bien connu du quartier montrait encore signe de vie. Les sapeurs‐pompiers n’arriveront pas à le réanimer. Il fait partie des personnes décédées à la rue en Pays de la Loire ces derniers mois.

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