Le lycée Averroès à nouveau devant la justice pour justifier de son adhésion aux valeurs de la République

Le ministère de l’Education nationale avait fait appel d’une décision de justice d’avril 2025 qui avait rétabli le contrat d’association de l’établissement privé lillois. Le plus grand lycée musulman de France est en contentieux avec la Région depuis 2019 et avec l’Etat depuis 2023.
Ce n’est plus un “marathon judiciaire” : c’est désormais un “ultra”. De ces courses de fond où l’on sait à quelle heure on prend le départ, absolument pas à quelle heure on verra la ligne d’arrivée… ni même d’ailleurs si on la verra. Dans le cas du lycée privé musulman Averroès, ouvert à Lille depuis 2003, ladite course alterne entre temps chauds médiatiques et périodes plus calmes.