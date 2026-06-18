La mairie de Toulouse veut dépenser des millions dans la publicité

La mairie de Toulouse et Toulouse métropole cherchent une agence pour les aider à concervoir des campagnes de publicité. Le budget prévu pourrait atteindre cinq millions d'euros par an.

À Toulouse, les restrictions budgétaires ne concernent pas les publicitaires. Alors que Toulouse Métropole se serre la ceinture et baisse drastiquement les investissements, elle prévoit de dépenser plusieurs millions d’euros par an pour améliorer son image.

D’après un appel d’offres, daté du 20 mai dernier, la collectivité cherche une « agence de conseil et de stratégie média » pour l’aider à concevoir « des plans média », « acheter des espaces publicitaires sur l’ensemble des supports (papier, audio, TV, digital, affichage, hors média, espaces innovants) », l’accompagner dans « l’exécution des campagnes (optimisation, suivi, compte rendu, bilans) » et « proposer et activer des partenariats média et des collaborations d’influence ».

Via son service de presse, la collectivité rappelle que « depuis la loi Sapin du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les achats d’espaces publicitaires doivent être obligatoirement réalisés par l’intermédiaire de prestataires spécialisés dans le cadre d’un marché public pour garantir, transparence, traçabilité et mise en concurrence ».

Sans préciser sur quels médias elles comptent communiquer, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse souhaitent lancer des campagnes « d’information citoyenne », « faire la promotion d’événements, de services et/ou d’équipements municipaux ou métropolitains », améliorer le « rayonnement institutionnel et l’attractivité territoriale ».

Plus spécifiquement, l’achat d’espaces sur les réseaux sociaux …