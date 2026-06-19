Data centers : comment Data4 a décroché le pompon, l’accès aux 700 mégawatts de la friche Usinor à Escaudain

« Il y a beaucoup d’annonces dans les data centers, la bonne nouvelle, c’est qu’avec Data4, on fait toujours les projets qu’on annonce. » Distillée par Olivier Micheli, le président de Data4, lors du forum « l’IA avec nous » organisée le 12 juin par la région Hauts‐de‐France, la petite phrase semble inciter à prendre certaines promesses du secteur avec la plus grande prudence. Car des promesses, il y a en a eu beaucoup lors du sommet pour l’action sur l’IA de février 2025, ou lors du dernier sommet « Choose France », au début du mois.

La société britannique Fluidstack avait ainsi signé l’année dernière un protocole d’accord avec l’État en vue d’installer un data center à 10 milliards d’euros sur une ZAC du village du Bosquel, près d’Amiens. Mais elle a fini par jeter l’éponge. Heureusement, Emmanuel Macron à trouvé in extremis un remplaçant en la personne de Masayoshi Son, le patron fondateur du fonds d’investissement japonais Softbank, spécialisé dans la technologie.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2026/06/19/data-center-a-10-milliards-au-bosquel-pres-damiens-derriere-lannonce-spectaculaire-des-petits-arrangements-et-des-doutes/

Son groupe a fait encore plus fort que le britannique. Il s’est engagé à investir 45 milliards d’euros dans les Hauts‐de‐France, pour construire non pas un mais trois data centers d’une puissance d’un gigawatts chacun : au Bosquel, du côté de Dunkerque et à Bouchain, près de Denain. Nous verrons plus loin la signification d’une telle orgie d’électricité pour un data center. Mais il faut souligner, en attendant, que ce projet spectaculaire a été bouclé en à peine deux mois, et que les études de faisabilité doivent maintenant commencer.

Des data centers et de l’IA à la place de la sidérurgie

Les projets de Data4 dans la région sont beaucoup plus avancés. L’entreprise française a profité du forum « L’IA avec nous » pour officialiser le lancement d’un campus de quatre data centers représentant une puissance totale de 700 mégawatts (MW) à Escaudain, près de Valenciennes. Et plus précisément sur la zone d’activités des Soufflantes, un ancien site sidérurgique d’Usinor, fermé en 1988. Et, de fait, l’État, les collectivités locales, et RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, travaillent main dans la main pour faire aboutir le projet.

« Nous signons la promesse de vente. Ils vont déposer leur permis d’aménager, leur permis de construire. Et puis voilà, ça roule », explique à Mediacités Aymeric Robin, le président …