Pourquoi les demandeurs d’asile des Hauts‐de‐France pourraient bientôt être envoyés vers d’autres régions

Evacuation camp migrants
Expulsions du campement Bmx (situé dans la zone industrielle Marcel Doret à Calai)à Calais et sur le terrain où se trouvait precemment la Jungle. Les personnes occupant le campement sont incites a sortir du terrain avec leurs affaires et attendre au bord de la route. Des personnes exiles prennent les tentes entieres avec leurs affaire à l'interieur. Ce procede fait partie de La politique “zéro point de fixation” déployée par les autorités françaises a un impact significatif sur la santé mentale des exilés. Calais le 25 janvier 2024.

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Eden Sakhi Momen

Dans un rapport sur les mécanismes de répartition des migrants sur le territoire français, la Cour des comptes met en avant l’efficacité de la réforme permettant l’envoi de demandeurs d’asile franciliens vers d’autres régions et recommande de l’appliquer aux Hauts-de-France. En cas de refus, les demandeurs d'asile perdent néanmoins leur droit à l'hébergement ainsi que leur allocation.

Des campements précaires qui s’accumulent, des demandeurs d’asile qui se retrouvent sans solution d’hébergement et l’augmentation du nombre de personnes vivant à la rue : voilà ce qui a poussé le gouvernement à imaginer le « dispositif d’orientation régionale » dès 2018, qui fut officiellement déployé en 2021. Le but était d’assurer une répartition plus équitable des demandeurs d’asile sur le territoire, afin de leur trouver plus facilement un hébergement et d’assurer un examen plus rapide des demandes d’asile, qui sont passées de 45 500 en 2014 à plus de 130 000 en 2024.

Jusqu’à présent, ce dispositif concernait uniquement les demandeurs d’asile établis en Ile‐de‐France, où la situation « s’est nettement améliorée » depuis, selon un rapport publié mi‐juin par la Cour des comptes. Celle‐ci recommande néanmoins d’étendre le dispositif à la région Hauts‐de‐France, qui connaît ces dernières années une forte augmentation du nombre de migrants sur son territoire.

Alors que les Hauts‐de‐France étaient jusqu’à présent exemptés de l’accueil de migrants venant d’Ile-de-France du fait d’un taux de demandeurs d’asile élevé, « la demande d’asile y a quasiment doublé entre 2021 …

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