Lille s’attaque aux loupés de la démocratie participative

Un atelier de concertation organisé avec les habitants des Bois-Blancs en février 2019. Photo : D. Rapaich, ville de Lille.

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Eden Sakhi Momen

Conformément à ses engagements de campagne, la majorité socialo-écologiste lance de fin juillet à octobre un grand forum de la démocratie participative. Le but ? Partir directement des habitants pour adapter et repenser les instances citoyennes afin de les rendre plus inclusives et flexibles tout en renforçant les liens entre élus et habitants.

Fonctionnement trop complexe, trop rigide, et peu accessible à toutes et tous : depuis des années, le constat dressé par la littérature scientifique, les médias – et notamment Mediacités (voir notre page dossier) – ainsi que par les élus eux‐mêmes est clair : la démocratie participative est en panne. 

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