Lille s’attaque aux loupés de la démocratie participative

Conformément à ses engagements de campagne, la majorité socialo-écologiste lance de fin juillet à octobre un grand forum de la démocratie participative. Le but ? Partir directement des habitants pour adapter et repenser les instances citoyennes afin de les rendre plus inclusives et flexibles tout en renforçant les liens entre élus et habitants.
Fonctionnement trop complexe, trop rigide, et peu accessible à toutes et tous : depuis des années, le constat dressé par la littérature scientifique, les médias – et notamment Mediacités (voir notre page dossier) – ainsi que par les élus eux‐mêmes est clair : la démocratie participative est en panne.