Lille s’attaque aux loupés de la démocratie participative

Conformément à ses engagements de campagne, la majorité socialo-écologiste lance de fin juillet à octobre un grand forum de la démocratie participative. Le but ? Partir directement des habitants pour adapter et repenser les instances citoyennes afin de les rendre plus inclusives et flexibles tout en renforçant les liens entre élus et habitants.

Dossier lié Soigner la démocratie 22 articles