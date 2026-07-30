À Arleux, le concert de Jean‐Luc Lahaye, condamné pour corruption de mineure, se fera aux couleurs du département du Nord

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Par Eden Sakhi Momen

Egalement mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineures, le chanteur est programmé début septembre à la foire à l’ail fumé d’Arleux, près de Douai. Un événement subventionné par la région Hauts-de-France et le département du Nord, qui prête même son car-podium à l’artiste.

Chaque année, début septembre, a lieu la traditionnelle foire à l’ail fumé d’Arleux, petite commune de 3000 habitants située près de Douai. Le site de la ville précise que « 60 000 visiteurs déambulent dans les rues le temps d’un week‐end, certains venant de loin pour faire le plein d’ail pour l’hiver ». Braderie, dégustation de soupe à l’ail, concours de tressage d’ail, élection d’une reine de l’ail… La programmation est riche. Et permet aussi d’accueillir des artistes afin de mettre la fête familiale en musique.

Cette année, le choix de la tête d’affiche s’est porté sur Jean‐Luc Lahaye, qui doit se produire le dimanche 6 septembre à 15 h 45. Le chanteur est pourtant mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineures, et a déjà été condamné en 2007 à 10 000 euros d’amende pour atteinte sexuelle sur mineure, puis en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure.
Le chanteur se produira sur le car podium siglé du département du Nord
Sur la brochure officielle présentant le programme de la foire à l’ail 2026, on apprend que l’ensemble des animations musicales se tiendront sur « le car podium du département » du Nord, comme il en est de coutume. 

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