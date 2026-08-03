Sous pression, le maire d’Arleux annonce la déprogrammation de Jean‐Luc Lahaye

L’artiste mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineures et déjà condamné par le passé devait se produire à la Foire à l’ail fumé. La Région Hauts-de-France et le Département du Nord se sont finalement désolidarisés de cette décision, obligeant le maire à faire marche arrière.

Le chanteur Jean‐Luc Lahaye ne sera finalement pas la tête d’affiche de la Foire à l’ail fumé d’Arleux, le 6 septembre prochain. Le maire de la commune du Douaisis Bruno Vandeville a annoncé avoir pris la décision d’annuler la prestation prévue après l’indignation provoquée par la venue de l’artiste mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineures et déjà condamné par le passé pour atteinte sexuelle sur mineure et pour corruption de mineure.

La semaine dernière, Mediacités avait relevé que la Foire à l’ail fumé serait, comme chaque année, subventionnée par la région Hauts‐de‐France et le Département du Nord, qui prévoyait également de mettre à disposition son car podium pour les animations prévues et donc pour le concert initialement programmé de Jean‐Luc Lahaye.

Une publication qui avait fait très vite réagir les élus d’opposition de gauche ainsi que les syndicats et internautes. Le 30 juillet au soir, le groupe écologiste au département du Nord envoyait un mail au président du département Christian Poiret pour qu’il intervienne auprès du maire d’Arleux afin de demander la déprogrammation de l’artiste, avançant notamment la compétence première du département : la protection de l’enfance.

« Ce bel évènement qu’est la Foire à l’ail d’Arleux ne saurait être entaché de la mise à l’honneur d’un prédateur connu et reconnu : les Nordistes ne comprendraient pas cette offense envers les victimes », soutenait Stéphanie Bocquet, présidente du groupe écologiste.

Une opposition ferme de la …