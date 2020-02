Le Rassemblement national à la peine face aux patrons de PME de la Métropole de Lyon

C’est l’un des grands oraux incontournables pour les candidats en campagne, tout comme celui organisé par les patrons du BTP. Cette semaine la Confédération des Petites et moyennes entreprises (CPME) du Rhône organise une série de rencontres entre les patrons de la Métropole et les prétendants à l’élection de mars prochain. Sur le mode « une heure pour convaincre », les six principaux chefs de file aux métropolitaines ont été invités, trois soirs durant, à venir présenter leur programme économique. Avec un objectif : séduire le tissu de PME locales, l’un des piliers du système Collomb.

Andréa Kotarac à Bruxelles

Après David Kimelfeld et Renaud Payre la veille, la quarantaine d’adhérents du syndicat patronal attendait ce mardi 11 février Andréa Kotarac, ex-fils prodigue de Jean-Luc Mélenchon passé avec fracas dans les rangs du Rassemblement national au printemps dernier. Mais l’ancien Insoumis à la Région n’est pas là. Et pour cause, il a été « retenu à l’Europe par ses activités d’attaché parlementaire », fait-on savoir. A un mois des élections, l’assistant du député européen Hervé Juvin ne s’est donc pas mis complètement en disponibilité de son emploi. « Comme nous ne sommes pas des apparatchiks, tout le monde travaille. Il n’est pas encore en congés complet », lance Thibaut Monnier, tête de liste du RN dans la circonscription Lyon-Ouest (5e et 9e …

