Villeurbanne : la gauche et les écologistes fusionnent pour la ville comme pour la Métropole

Cette fois, l’union est complète. Les candidats à la mairie de Villeurbanne Cédric Van Styvendael (Gauche unie) et Béatrice Vessiller (EELV) ont annoncé vendredi la fusion de leurs deux listes dans la perspective du second tour des élections municipales du 28 juin. « Ce rassemblement propose aux électeurs de Villeurbanne un projet qui met la justice sociale, la solidarité, la transition écologique et la préservation du climat au cœur des politiques municipales et métropolitaines », vante Cédric Van Styvendael dans un communiqué.

A eux deux, les nouveaux alliés avaient raflé plus de la moitié des suffrages lors du premier tour en mars. Cédric Van Styvendael, qui s’appuie sur une coalition de gauche incluant notamment le Parti socialiste (dont il est issu), le PCF, Génération.s ou encore Place publique, avait rassemblé 33,30% des voix, confirmant son statut de pilier de la gauche locale, par ailleurs fragilisée dans le reste de la Métropole de Lyon. Adoubé par le maire actuel Jean‐Paul Bret, qui ne se représentait pas après trois mandats à la tête de la ville, Cédric Van Styvendael devrait logiquement prendre la tête de la future liste.

Béatrice Vesiller, ancienne adjointe de Jean‐Paul Bret passée ensuite dans l’opposition (lire son portrait ici), a quant à elle obtenu 27,48% des suffrages, illustrant la très forte dynamique d’EELV et de ses alliés dans la seconde ville de la métropole, vingtième ville …