Propagande électorale : comment l’alliance Collomb-LR connaît-elle votre adresse postale ?

Question de Cédric : « J'ai reçu ce jour, dans ma boîte au lettre, un courrier de la liste d'union LR/LREM [en réalité ex-LREM, le parti ayant retiré l’investiture à Gérard Collomb et Yann Cucherat]. Recevoir de la propagande électorale est normal en ce moment. Toutefois, vous constaterez que le document est à mon nom. Comment cette formation politique a eu nos coordonnées et est-ce légal ?

Bonjour,

Ces derniers jours, plusieurs (é)lecteurs nous ont posé la même question. A quelques jours du deuxième tour des élections municipales et métropolitaines, vous avez été nombreux à recevoir un courrier, à votre nom, de la part des listes d’union entre Les Républicains et Gérard Collomb qui se présentent dans votre arrondissement et dans votre circonscription, et contenant un courrier vous appelant à voter ou à faire procuration, accompagné d’un tract. Et cela, alors même que, comme Cédric, vous