L’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne débutera en novembre prochain

Les écologistes l’avaient promis pour « les premiers mois du mandat ». C’était compter sans le délai de réponse du gouvernement… Comme révélé ce jeudi 2 septembre par Le Figaro , un an et quelque après l’élection de Bruno Bernard (EELV), la Métropole de Lyon a obtenu le feu vert de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, pour expérimenter l’encadrement des loyers pendant cinq ans. La collectivité en avait formulé la demande officielle à l’automne dernier. Après Paris et Lille et en même temps que Bordeaux et Montpellier, elle rejoint un dispositif pensé pour freiner les prix de l’immobilier [lire sur Mediacités : Flambée des prix de l’immobilier : les chiffres de la Métropole de Lyon, commune par commune ].

Toute la collectivité ? Pas vraiment. Seules les communes de Lyon et Villeurbanne seront concernées par l’encadrement des loyers. « Élargir le périmètre à d’autres, comme Oullins ou Caluire-et-Cuire, aurait affaibli notre candidature. La tension [immobilière] n’y est pas assez forte », avait justifié l’an dernier Renaud Payre, vice-président du Grand Lyon chargé du Logement.

Une « brigade logement »

Dès le mois de novembre prochain - selon le calendrier affiché par le cabinet de Bruno Bernard -, dans les deux principales villes de l’agglomération, tout renouvellement de bail ou toute nouvelle location ne devra pas dépasser un plafond fixé à 20% au-dessus du loyer médian déterminé pour le secteur et le type de logement. D’après les chiffres communiqués par la Métropole, l’Observatoire local des loyers a constaté, en 2020, un loyer médian moyen de 12,60 euros par mètre carré à Lyon et Villeurbanne (et jusqu’à 22,60 euros pour des petites surfaces).

Reste à voir si le dispositif permettra réellement de contenir la hausse des prix du logement… et s’il sera respecté. Les écologistes du Grand Lyon promettent « la mise en place rapide » d’une équipe métropolitaine de l’habitat qui « aura vocation de contrôler le respect de l’expérimentation ». Cette « brigade logement » sera aussi chargée de surveiller les locations des appartements sur Airbnb - la plateforme participe à sa manière à la flambée des prix de l’immobilier à Lyon [lire notre enquête].

A Paris, où les loyers sont encadrés depuis 2019 (après une première expérimentation auparavant), près de 40% des annonces de location ne respectent toujours pas le plafond légal, selon une étude de l’association de consommateurs CLCV, avec, en moyenne, un dépassement de 121 euros par mois.