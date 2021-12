Mohamed Boudjellaba largement réélu maire de Givors

Cette fois-ci, la victoire est confortable. Mohamed Boudjellaba a été réélu, ce dimanche 12 décembre, maire de Givors avec 50,8% des suffrages. Le candidat de gauche écologiste, soutenu par EELV, l’emporte avec 840 voix d’avance sur sa principale concurrente, l’ancienne maire PCF Christiane Charnay (31,20%) et devance largement Fabrice Riva (divers droite, 18%).

Des chiffres aux allures de plébiscite pour Mohamed Boudjellaba. Celui-ci avait mis fin, en 2020, à près de quatre-vingt ans de règne du parti communiste dans la commune du sud de Lyon avec seulement 29 voix d’avance sur Christiane Charnay. Cette victoire d’une courte tête avait été fragilisée par des incidents survenus lors du second tour dans les bureaux de vote du quartier des Vernes, où des partisans de Mohamed Boudjellaba étaient entrés pour appeler à voter pour leur candidat. L’élection avait ensuite annulée par la justice en octobre dernier à la suite d’un recours déposé par la candidate communiste, le conseil d'Etat justifiant sa décision notamment par le faible écart de voix qui séparait les deux prétendants à la mairie.

39% de participation

Placée sous tutelle de la préfecture du Rhône, la commune avait dû organiser un nouveau scrutin. Contrairement à 2020 où il avait terminé à seulement 130 voix de la victoire (25%), l’ancien candidat du Rassemblement national Antoine Mellies a choisi de ne pas se représenter cette année, diminuant le risque d’une victoire de l’extrême-droite qui planait sur la commune. Le taux de participation au deuxième tour a été de 39,1%, soit un peu moins qu’en 2020 (41,5%).

« Par vos votes, vous avez clairement et massivement exprimé votre envie de poursuivre le changement que nous avons enclenché le 28 juin 2020 et votre envie de vous tourner vers l’avenir ! Vous avez fait le choix du rassemblement et de l’apaisement, le choix d’une politique humaniste et d’une équipe compétente ! », a réagi Mohamed Boudjellaba sur les réseaux sociaux. Sa victoire a été saluée par plusieurs responsables écologistes, comme le président du Grand Lyon Bruno Bernard ou le secrétaire national EELV Julien Bayou.