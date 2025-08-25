L’énième carte postale de Jean‐Michel Aulas, toujours sans projet ni coalition

Dans La Tribune dimanche, l’homme d’affaires continue d’étirer le suspense sur sa candidature à Lyon aux municipales de 2026, en convoquant son aura d'ancien président de club de foot.

La pré‐campagne de Jean‐Michel Aulas sera‐t‐elle un jour enseignée dans les cours de communication politique ? Depuis sa vraie‐fausse déclaration en février dernier dans Le Figaro (« J’y réfléchis, bien sûr »), l’homme d’affaires de 76 ans n’a toujours pas confirmé qu’il briguera bien l’hôtel de ville de Lyon aux municipales de 2026, mais il continue de mobiliser l’attention médiatique et de dicter son tempo au débat politique local.

Pour y parvenir, l’ex-président de l’Olympique lyonnais joue sur deux registres. Celui de la polémique savamment orchestrée d’une part, comme quand