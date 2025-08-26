Métropole de Lyon : le magazine à 220 000 euros qui fait tiquer les opposants de Bruno Bernard

Le Grand Lyon vient de publier une nouvelle édition d’(À) Vivre, magazine annuel qui dresse le bilan du mandat de la majorité écologiste, à quelques jours du début de la période électorale officielle.

A la Une, la darse de la Confluence, avec quelques badauds qui profitent du soleil au bord de l’eau. Au fil des rubriques (« une Métropole apaisée », « une Métropole solidaire », « une Métropole engagée pour l’économie du territoire »…), une myriade de courts articles – un par action entreprise par la collectivité – et une litanie de chiffres : « 12 660 tonnes de déchets alimentaires collectés en 2024 », « 36 équipements sportifs créés ou rénovés », « 23 kilomètres de nouvelles lignes de tramway »…

Comme chaque été depuis 2021, la métropole de Lyon vient de publier (À) Vivre, sorte de hors‐série du magazine institutionnel le Mét’ (10 numéros par an). En 44 pages, distribuées dans les boîtes aux lettres, il dresse le bilan du mandat écologiste en cours. Le tout introduit par un édito du président Bruno Bernard et les trombines de ses vice‐présidents. Mais contrairement aux années précédentes, l’édition 2025