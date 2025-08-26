Métropole de Lyon : le magazine à 220 000 euros qui fait tiquer les opposants de Bruno Bernard

2024-12-Bruno Bernard-Metropole de Lyon
Le président écologiste de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

Le Grand Lyon vient de publier une nouvelle édition d’(À) Vivre, magazine annuel qui dresse le bilan du mandat de la majorité écologiste, à quelques jours du début de la période électorale officielle.

A la Une, la darse de la Confluence, avec quelques badauds qui profitent du soleil au bord de l’eau. Au fil des rubriques (« une Métropole apaisée », « une Métropole solidaire », « une Métropole engagée pour l’économie du territoire »…), une myriade de courts articles – un par action entreprise par la collectivité – et une litanie de chiffres : « 12 660 tonnes de déchets alimentaires collectés en 2024 », « 36 équipements sportifs créés ou rénovés », « 23 kilomètres de nouvelles lignes de tramway »…

Comme chaque été depuis 2021, la métropole de Lyon vient de publier (À) Vivre, sorte de hors‐série du magazine institutionnel le Mét’ (10 numéros par an). En 44 pages, distribuées dans les boîtes aux lettres, il dresse le bilan du mandat écologiste en cours. Le tout introduit par un édito du président Bruno Bernard et les trombines de ses vice‐présidents. Mais contrairement aux années précédentes, l’édition 2025 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte