Accidents à vélo : les rues les plus dangereuses de Lyon en mal d’aménagements

[CARTE] Sous l’effet des Voies lyonnaises et de l’abaissement de la vitesse à 30 km/h, le nombre d’accidents impliquant des cyclistes a baissé ces dernières années dans l’agglomération. Mais une carte inédite de Mediacités, réalisée à partir des données du ministère de l’Intérieur, met en lumière deux axes noirs.

Sur le cours Gambetta, à Lyon, l'un des deux axes les plus accidentogènes de la métropole de Lyon. Photo : Marie Jamet.

C’est l’une de ses toutes premières sorties « sur le terrain » dans son costume de présidente de la métropole de Lyon. Le 16 avril dernier, Véronique Sarselli donne rendez‐vous à la presse devant la fameuse boulangerie Panéo, route de Genas, à Bron. Accompagnée de ses vice‐présidents Gilles Gascon, chargé des mobilités, et Jérémie Bréaud, maire de l’étape, elle annonce avoir « une solution d’équilibre » frappée de « pragmatisme » pour préserver le commerce et son parking en partie menacés, sous la majorité précédente, par le tracé du bus à haut niveau de service TB12 et de la Voie lyonnaise (VL) cyclable numéro 11.

Avec l’histoire de cette boulangerie, la nouvelle patronne LR du Grand Lyon a trouvé un dossier pour illustrer la rupture avec ses prédécesseurs écologistes. Mais au‐delà du coup de com’, on

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Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

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Par Marie Jamet

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