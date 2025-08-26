Vallée de la chimie : deux députés interpellent le gouvernement après une enquête de Mediacités

Les insoumis Idir Boumertit et Gabriel Amard ont interrogé la ministre de la Transition sur la pollution au CVM d'une usine de Saint-Fons, suite à des révélations de notre journal. Le plafond réglementaire d'émissions de ce gaz cancérigène pourrait être vu à la baisse « à court terme », leur a-t-elle répondu.

Ce n’est pas toutes les semaines que le gouvernement est interpellé pour réagir à une enquête de Mediacités… En juin dernier, nous avons révélé dans nos pages que l’industriel Kem One, installé à Saint‐Fons, commune du sud de l’agglomération lyonnaise, rejetait dans l’air des tonnes d’un gaz cancérigène, le CVM (chlorure de vinyle monomère) – près de 500 tonnes au total, au cours des deux dernières décennies. Comme l’a documenté notre article, cette pollution fait peser un risque sanitaire, jugé « significatif » dans un rapport officiel de 2017, sur la santé des riverains de cette usine de fabrication de plastique PVC.

Depuis, deux députés insoumis du Rhône, Idir Boumertit et Gabriel Amard, se sont saisis de nos informations pour interroger, début juillet, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier‐Runacher sur