Les dessous du « verdissement » de l’industrie française en bande dessinée

Capter la pollution à la sortie des usines, la faire voyager plusieurs milliers de kilomètres dans des tuyaux ou par bateau, puis l’enfermer pour toujours sous la mer du Nord ou la Méditerranée… Malgré ses allures de science-fiction, ce procédé est largement subventionné pour "verdir" l'industrie française. De Dunkerque et Saint-Nazaire aux eaux profondes de la Norvège, aux vallées alpines et au port de Fos-sur-mer, découvrez l'enquête de Mediacités en BD, en partenariat avec La Revue Dessinée.

Extrait de la bande dessinée. Dessin : Louise Laborie

Industrie verte. Depuis plusieurs années, ces deux mots, d’apparence antagonistes, sont régulièrement accolés. Alors que la France ambitionne la réimplantation de nombreuses activités économiques sur son territoire, elle doit, en même temps, accélérer la décarbonation de ces sites les plus polluants : la neutralité est espérée pour 2050. 

Sauf que « verdir » des cimenteries, des aciéries ou encore des fabrique d’alumine, est un immense casse‐tête. En effet, la réaction chimique nécessaire à l’élaboration du ciment, émet du CO₂… D’où cette idée, aux allures de science‐fiction : emprisonner la pollution loin sous la mer.

Les infrastructures, en cours de construction aux quatre coins de la France doivent permettre de capter la pollution à la sortie des usines, et de la faire voyager plusieurs milliers de kilomètres dans des tuyaux ou par bateau jusqu’à des sites d’enfouissement en mer du Nord ou en Méditerranée. Mediacités a interrogé plusieurs spécialistes, épluché des rapports et pose la question : n’est‐ce pas là une fuite en avant ? L’ensemble est à découvrir en BD ci‐dessous, en partenariat avec La Revue Dessinée.

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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