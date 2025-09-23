Avec le ralliement de Renaissance, Jean‐Michel Aulas met la main sur le bloc central

2025-06-Jean-Michel Aulas
L'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas. Photo : CC BY SA Medef Lyon-Rhône.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

Les représentants locaux de Renaissance, d'Horizons et de l'UDI ont annoncé soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales à Lyon.

Un patron pour les gouverner tous… Les partis du bloc central ont annoncé ces derniers jours leur ralliement à la candidature de Jean‐Michel Aulas pour les élections municipales de l’année prochaine à Lyon. Après l’UDI de Christophe Geourjon et le parti Horizons d’Emmanuel Hamelin et Alexandre Vincendet, Renaissance a annoncé lundi soutenir l’ancien président de l’Olympique lyonnais.

Cette alliance, assez symbolique dans une ville qui s’est longtemps revendiquée « berceau du macronisme », n’est pas une surprise. « Nous allions refaire la même erreur de la division. Or beaucoup veulent tourner la page des écologistes », a justifié le chef de file du parti présidentiel, l’ex-député Thomas Rudigoz, dans une interview au Progrès.

Ces ralliements interviennent alors que

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte