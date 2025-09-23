Avec le ralliement de Renaissance, Jean‐Michel Aulas met la main sur le bloc central

Les représentants locaux de Renaissance, d'Horizons et de l'UDI ont annoncé soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales à Lyon.

Un patron pour les gouverner tous… Les partis du bloc central ont annoncé ces derniers jours leur ralliement à la candidature de Jean‐Michel Aulas pour les élections municipales de l’année prochaine à Lyon. Après l’UDI de Christophe Geourjon et le parti Horizons d’Emmanuel Hamelin et Alexandre Vincendet, Renaissance a annoncé lundi soutenir l’ancien président de l’Olympique lyonnais.

Cette alliance, assez symbolique dans une ville qui s’est longtemps revendiquée « berceau du macronisme », n’est pas une surprise. « Nous allions refaire la même erreur de la division. Or beaucoup veulent tourner la page des écologistes », a justifié le chef de file du parti présidentiel, l’ex-député Thomas Rudigoz, dans une interview au Progrès.

Ces ralliements interviennent alors que