Il y a un an, l’ex-maire centriste de Saint-Sébastien-sur-Loire avait été recruté dans des conditions troublantes, révélées par Mediacités, à la direction déléguée du CDG 44, établissement public chargé des carrières de fonctionnaires du territoire. Les magistrats pointent des « procédures de recrutement partiellement formalisées et imparfaitement maîtrisées ».

Il y a presque un an jour pour jour, le 2 juin 2025, Laurent Turquois prenait possession de son bureau de directeur délégué aux innovations sociales au CDG 44. Un recrutement express pour l’ancien maire (divers centre) de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire qui s’effectue alors sans faire de vagues. Sous statut d’attaché territorial, au grade stagiaire, il intègre alors ce puissant établissement public (131 salariés) qui gère les 15 000 carrières de fonctionnaires de quelque 310 communes et EPCI de Loire‐Atlantique.

Pourtant, plus les mois passent, plus les conditions troubles de cette embauche font douter en interne comme en externe. Mediacités les avait déjà révélées et détaillées dans une enquête publiée en février dernier. La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire s’interroge désormais à son tour, dans un rapport rendu public lundi 11 mai.