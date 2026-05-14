Au pied du pont Éric‐Tabarly, sur l’île de Nantes, se dresse un anonyme bâtiment de bureaux, typique des années 1970 ou 1980. Un logo bien plus moderne, violet, rouge et jaune, se décline sur ses façades : « CDG », sous‐titré d’un « Les ressources humaines. Fonction publique territoriale. Loire‐Atlantique ». En dehors de quelques initiés, personne ou presque ne connaissait cet établissement public local jusqu’à l’embauche il y a un an, dans des conditions troubles révélées par Mediacités, de l’ex-maire centriste de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire de Laurent Turquois.