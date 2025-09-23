Homophobie : le rectorat de Lyon reconnaît enfin la paternité du prof en couple avec un homme

L’enseignant lyonnais bataillait depuis deux ans avec l’Education nationale pour faire valoir ses droits. Après avoir livré son témoignage à Mediacités, il vient d’obtenir gain de cause.

François (prénom d’emprunt) est enfin père aux yeux de l’Éducation nationale. Début septembre, Mediacités racontait la lutte de ce professeur des écoles, dans le 8e arrondissement de Lyon, pour faire reconnaître sa paternité, deux ans après la naissance de son fils. Son compagnon et lui avait eu recours à une GPA (gestation pour autrui) au Canada en 2023. Si l’État français avait rapidement reconnu la paternité des deux époux, l’Éducation nationale