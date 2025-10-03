Décines‐Charpieu : l’enquête visant la maire Laurence Fautra a été classée sans suite

Le parquet de Lyon avait ouvert une enquête préliminaire fin 2024 après une plainte pour « prise illégale d’intérêts » déposée par une opposante socialiste contre la maire (Les Républicains) de la commune de l'Est lyonnais.

« Une cabale politique déjouée par la justice », se réjouit Laurence Fautra. La maire (Les Républicains) de Décines‐Charpieu a annoncé jeudi 2 octobre que l’enquête pénale ouverte il y a un an à son encontre a été classée sans suite. L’existence de cette procédure avait été révélée par Mediacités en décembre 2024. Le parquet de Lyon avait décidé d’ouvrir une enquête préliminaire après une plainte contre « X » pour « prise illégale d’intérêts » déposée par Farida Boudaoud, ancienne élue socialiste de la commune. Les services du procureur n’avait pas encore répondu à notre demande de confirmation au moment de la publication de cet article.

Dans sa plainte, Farida Boudaoud s’interrogeait sur