Probité des élus : le gendarme de la transparence à la croisée des chemins

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) voudrait voir ses moyens et pouvoirs accrus. L’enjeu ? Etre en mesure de poursuivre pleinement ses missions de contrôle et éviter la paralysie.

Le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique - HATVP (au centre), lors d'un déplacement en Bourgogne, en mars 2026. / Photo : Conseil départemental de la Côte d'Or.

Attention surchauffe ! Le rapport 2025 de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP) témoigne d’une activité en forte hausse malgré des moyens constants. L’année dernière, l’autorité administrative indépendante a effectué 5 795 contrôles des déclarations d’intérêts et de patrimoine de responsables publics (agents ou élus). Un chiffre record (+ 13 % sur un an), à rapporter aux plus de 10 000 déclarations reçues. Elle a aussi rendu 641 avis sur les mobilités professionnelles à l’entrée ou à la sortie du secteur public vers le privé – le fameux « pantouflage » –, dont 76,6 % assortis de réserves et 3 % d’incompatibilité.

La HATVP a aussi la charge de rendre transparente l’action des représentants d’intérêts (ou lobbies) auprès des responsables publics. En 2025, 3 526 structures étaient recensées dans un répertoire public. Depuis une loi de juillet 2024, la HATVP s’est aussi vue confier une même mission de transparence pour tout acteur (personne physique ou morale) agissant en France pour le compte d’un mandat étranger. Le but ? Tenter de lutter contre les ingérences étrangères. Un sujet d’une actualité brûlante et très complexe à traiter…

Douze ans après sa création, la HATVP s’est imposée comme l’un des principaux outils de lutte contre les atteintes à la probité publique. Ces dernières années, plusieurs ministres ont dû démissionner à la suite d’un de ses signalements pour non‐déclaration ou sous‐évaluation de patrimoine. Dernière en date ? Caroline Cayeux, éphémère ministre des Collectivités locales (juillet‐novembre 2022) et ancienne sénatrice de l’Oise et maire de Beauvais. Avant elle, les ministres ou secr …

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Par Jacques Trentesaux

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