Municipales 2026 – Probité : qui dit pouvoir dit abus ?

120 milliards d’euros. C’est le coût estimé des atteintes à la probité chaque année en France (d’après Rand Europe, un institut indépendant mandaté par le Parlement européen). Un chiffre, à la hausse, plus important encore que l’évasion fiscale. Entre 2016 et 2025, la France a connu une augmentation de 50 % des atteintes à la probité. Et, d’après l’Agence française anticorruption, près d’un tiers des cas impliquent des maires ou des élus locaux.
Et si c’était l’éthique des élus, le vrai enjeu de ces élections municipales ? Comment faire pour contrôler vos élus et que votre commune soit épargnée ?
C’est le sujet de ce quinzième épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).
