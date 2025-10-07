L’ex-président du Grand Lyon David Kimelfeld renonce à se porter candidat

David Kimelfeld a présidé le Grand Lyon entre 2017 et 2020. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Par Nicolas Barriquand

Chez nos confrères de Tribune de Lyon, l’ancien patron du Grand Lyon acte son échec à faire émerger des listes de centre gauche pour l’élection métropolitaine. Et se range résolument parmi les opposants à Jean-Michel Aulas.

Il a essayé. En vain. Dans un entretien accordé à Tribune de Lyon, l’ancien président du Grand Lyon (2017–2020) David Kimelfeld tire les conséquences de son échec à construire une candidature de centre gauche pour les élections métropolitaines de mars 2026 (scrutin qui se tiendra en même temps que les municipales). « Dans ce cadre‐là, je préfère ne pas participer aux prochaines élections, en tout cas ne pas être candidat ni même figurer sur une liste », lâche‐t‐il à nos confrères.

Le soutien accordé fin septembre par

