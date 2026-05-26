Grand Lyon : consultants qui rient, associations qui pleurent

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités, une autre actualité locale ou les deux. Cette semaine : retour sur nos révélations sur l'audit financier de la métropole de Lyon et sur la mobilisation des associations.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

« Ça ne tient plus ! » Education populaire, culture, environnement, organisations dédiées à la jeunesse… Ce jeudi 21 mai dernier, plus d’un millier de bénévoles et de salariés (selon les organisateurs) ont manifesté, dans les rues de Lyon, à l’appel de 180 associations pour interpeller les nouveaux élus locaux sur la baisse de leurs moyens. Et les exhorter à maintenir les niveaux de subventions. Le cortège a terminé sa marche sous les fenêtres de l’hôtel de la Métropole, dans le 3e arrondissement de Lyon. Dans Le Progrès, Véronique Sarselli, la présidente de la collectivité, s’est dite ouverte à un prochain rendez‐vous avec des représentants du monde associatif.

La semaine dernière également, Mediacités vous apprenait que la même Véronique Sarselli avait confié la réalisation d’un audit financier du Grand Lyon – comme elle s’y était engagée pendant la campagne électorale – au cabinet de conseil Ernst & Young. Coût de l’opération pour l’argent public : près de 70 000 euros.

Ce sont donc ces deux actualités que notre dessinatrice Twister a malicieusement croisées. Retrouvez ci‐dessous l’article qui l’a inspirée :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.