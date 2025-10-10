Quand l’extrême droite taille un costume à Grégory Doucet sur ses notes de frais

Le maire de Lyon a été attaqué par le candidat aux municipales Alexandre Dupalais au sujet de près de 2300 euros d'achats de vêtements payés par la collectivité. L'élu écologiste est pourtant plutôt peu dépensier depuis le début de son mandat.

Les costumes de Grégory Doucet doivent‐ils être payés par la ville de Lyon ? A quelques mois des municipales, le sujet est hautement sensible. En septembre, on apprenait – notamment sur Mediapart – que la maire de Paris Anne Hidalgo avait dépensé 84 000 euros en robe ou manteaux de luxe (Dior, Burberry….) depuis le début de son mandat. Ces achats ne dépassent pas la très confortable enveloppe de frais de représentation de 19 720 euros par an que lui accorde la capitale, mais leur légitimité pose question.

Logiquement, les oppositions des autres villes de France se sont engouffrées dans la brèche pour épingler à leur tour le train de vie fastueux – ou supposé tel – de leurs adversaires. A Lyon, l’attaque contre le maire écologiste Grégory Doucet a été portée par Alexandre Dupalais, candidat de l’extrême droite (tendance Ciotti) pour le scrutin de mars prochain.

« Les Lyonnais paient aussi les virées shopping de Grégory Doucet. Avec près de 10 000 euros par mois d’indemnités [elles se situent en réalité plutôt à 7500 euros brut, ndlr.] M. Doucet pourrait peut‐être se payer ses cravates ? », fustigeait l’ancien candidat aux législatives dans le sud du Rhône en 2024 [relire notre reportage], début octobre sur X, photos …