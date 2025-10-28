A Lyon, la candidature LFI d’Anaïs Belouassa‐Cherifi complique l’équation de Grégory Doucet

L'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Par Nicolas Barriquand

La députée insoumise du Rhône a officialisé son intention de briguer l’hôtel de ville de Lyon contre le maire écologiste sortant. Après celle de Nathalie Perrin-Gilbert, sa candidature éparpille un peu plus les forces de gauche au premier tour face à Jean-Michel Aulas.

Au début de l’été, elle avait laissé entendre dans Le Monde que l’annonce officielle de sa candidature interviendrait à la fin du mois de septembre. Les soubresauts de la politique nationale et l’éventualité d’une nouvelle dissolution après la rentrée ont quelque peu perturbé son calendrier… Mais c’est désormais officiel : la député insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi, 30 ans, briguera bien la mairie de Lyon, en mars 2026.

La parlementaire a mis fin au faux suspens, ce jeudi 23 octobre dans Libération, en chargeant le sortant, l’écologiste Grégory Doucet : « On ne peut pas juste parler aux gens qui vont bien à Lyon. Il y a énormément de difficultés, de la précarité, d’injustice… Notre rôle est de

