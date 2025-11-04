[A revoir] Ciné‐débat sur l’affaire Sarkozy‐Kadhafi : « On s’attendait au déferlement médiatique, pas au mensonge »

Ce jeudi 30 octobre, Mediacités et l’Aquarium Ciné-Café organisaient une soirée autour du documentaire Personne n’y comprend rien, consacré à l’affaire des financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. La projection était suivie d’un échange – à (re)découvrir en vidéo – avec Yohanna Brette, partie civile au procès de l’ancien président, et le journaliste de Mediapart Fabien Escalona.

Le film était sorti au cinéma en janvier 2025, concomitamment à la tenue du procès de Nicolas Sarkozy et de onze autres prévenus dans l’affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Mais la condamnation en première instance de l’ancien chef de l’Etat pour association de malfaiteurs, le 25 septembre, puis son incarcération à la prison de la Santé, le 21 octobre dernier, l’ont rendu de nouveau d’une actualité brulante…

Jeudi dernier, en partenariat avec l’Aquarium Ciné‐Café, Mediacités organisait à Lyon une projection de Personne n’y comprend rien. Ce documentaire signé Yannick Kergoat revient en détail sur l’enquête menée par les journalistes de Mediapart Karl Laske et Fabrice Arfi. A partir de 2011 et au fil de ses publications, le duo a mis au jour ce scandale d’Etat qui mêle l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi avant que la justice s’empare de leurs révélations.

Pour prolonger la séance, Mediacités avait convié deux invités : Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, et Yohanna Brette, partie civile au procès de Nicolas Sarkozy et membre du collectif Les Filles du DC10, du nom de ce vol de la compagnie UTA, qui, en 1989, avait été la cible d’un attentat commandité par Tripoli. La mère de Yohanna Brette travaillait à bord de l’avion, comme hôtesse de l’air. Retrouvez à la fin de notre article la vidéo des échanges de ce ciné‐débat auquel vous avez très nombreux à assister.