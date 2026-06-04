Douze personnes sont mortes à la rue à Toulouse en 2025

Le nombre de personnes mortes dans les rues toulousaines est en baisse. En 2025, douze décès ont été recensés, contre vingt en 2024. À l’échelle nationale, cette triste statistique est en forte hausse.

En 2025, 929 personnes ont été retrouvées mortes dans une rue, un parking, une cage d’escalier, une cabane de chantier, le métro ou dans un lieu de soins et d’hébergement, selon le Collectif Les Morts de la rue. Il n’y en avait eu que 855 en 2024.

Selon La Croix, qui s’associe chaque année à l’hommage rendu à ces victimes – le 2 juin à Paris – leur âge moyen était de 50 ans. Comme l’année précédente, on trouve cependant 26 enfants et adolescents dans cette liste macabre : 14 de moins de quatre ans et douze entre 15 et 18 ans. Chez les adultes, les décédés sont en majorité des hommes : 770 contre 131 femmes et 54 dont le genre est inconnu.

Toulouse n’est pas épargnée, mais ces drames ont été moins nombreux cette année. La Ville rose enregistre seulement douze décès en 2025, contre vingt en 2024. Cette évolution est à relativiser cependant, car l’association toulousaine Gouttes de vies, en a compté 25 en 2025, contre 43 en 2024, selon