Grand Lyon : après son alliance avec Véronique Sarselli, Jean‐Michel Aulas parachève son OPA sur la droite

Jean-Michel Aulas, le 26 septembre dernier. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Par Mathieu Périsse

L’ancien patron de l’OL, qui brigue l’hôtel de ville de Lyon, et la cheffe de file du parti Les Républicains pour les élections métropolitaines mèneront des listes communes à l’échelle du Grand Lyon.

L’ancien patron de l’Olympique lyonnais sera donc bien candidat à la Métropole, mais à un poste de vice‐président. Déjà dans la course à la mairie de Lyon pour les municipales de mars 2026, à la tête d’un rassemblement allant du parti Les Républicains (LR) aux macronistes, Jean‐Michel Aulas a officialisé, ce mardi 25 novembre, son alliance avec Véronique Sarselli, la maire de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon, cheffe de file de LR pour les élections métropolitaines du Grand Lyon qui se tiendront au même moment. 

Annoncée à l’occasion de l’inauguration du local de campagne de « Cœur lyonnais », le mouvement de l’homme d’affaires, cette union est

