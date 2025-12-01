Métropole de Lyon : désormais officiellement candidat, l’écologiste Bruno Bernard mise sur le social

Elu en 2020, le président du Grand Lyon sera bien, sans surprise, candidat à sa propre succession en mars prochain. En proie à de fortes critiques sur sa politique de transition écologique, il tente d’infléchir sa ligne en plaçant les enjeux économiques et sociaux au cœur de son discours.
C’est presque un non‐événement, tant les intentions de Bruno Bernard ne faisait aucun doute. Le président écologiste de la métropole de Lyon, élu en 2020, a confirmé dimanche 30 novembre, dans une interview au Progrès, qu’il serait bien candidat à sa succession en mars 2026. « Ce premier mandat a été celui du rattrapage en termes de politique sociale, du lancement de politiques de transition écologique. Ce nouveau mandat sera consacré à renforcer la qualité de vie, le lien social et le pouvoir d’achat des habitants », annonce l’élu écologiste « le plus puissant de France », à la tête d’une collectivité aux