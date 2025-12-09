Dans un projet de délibération qui doit être voté le 15 décembre prochain, le Grand Lyon émet un nouvel avis favorable au futur « Bus à haut niveau de service » du Val de Saône. Mais la collectivité décerne plusieurs mauvais points à ce projet porté par le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est un avis favorable, mais assorti de plusieurs réserves sérieuses. Les élus du Grand Lyon seront invités à approuver la création de la ligne de « Bus à haut niveau de service » ou « BHNS » entre Lyon et Trévoux, dans l’Ain, lors du prochain conseil métropolitain des 15 et 16 décembre prochains [retrouvez par ailleurs l’ensemble des projets de délibération de ce conseil à la fin de notre article]. Porté par la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, le projet a déjà connu son lot de rebondissements, entre protection d’un espace naturel sensible et renoncement aux autocars à hydrogène, comme annoncé initialement par Laurent Wauquiez, ex‐président de la Région.

C’est la deuxième fois en un an que