Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale... ou les deux. Cette semaine, retour sur le projet « Rive droite » et les voitures de fonction de la Métropole.

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Stop ou encore ? Dès son arrivée aux manettes de la métropole de Lyon, Véronique Sarselli a « suspendu » des travaux préparatoires au projet « Rive droite », le vaste réaménagement des quais du Rhône, côté presqu’île, prévu par l’ancienne majorité écologiste de Bruno Bernard. Dans les cartons : des terrasses sur le fleuve, une végétalisation massive du secteur et… moins de place pour les voitures au profit des cyclistes et des piétons. En attendant que la présidente LR du Grand Lyon tranche ou réoriente ce dossier urbanistique majeur estimé à 100 millions d’euros au total, la semaine dernière, Mediacités faisait le tour de ses enjeux, notamment politiques.

Retrouvez notre décryptage sur le sujet :

Sans autre rapport que le coup de crayon malicieux de notre dessinatrice Twister (du moins, on l’espère !), la même Véronique Sarselli a fait voter, la semaine dernière, le retour des voitures de fonction pour les cadres dirigeants de sa collectivité, dont sa directrice de cabinet et la directrice générale des services. Un avantage qui n’avait plus court pendant le précédent mandat.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.