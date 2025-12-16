Municipales : à Lyon, Georges Képénékian refuse d’abdiquer et chipe un adjoint de Grégory Doucet

L’élu Place publique Alexandre Chevalier a rallié l’ancien maire (par intérim) de Lyon. Celui-ci pense encore pouvoir créer la surprise en mars prochain, même s’il pourrait ne pas présenter des listes dans l’ensemble des arrondissements.

L’un part, l’autre reste. En 2020, les deux « K », David Kimelfeld et Georges Képénékian, menaient campagne en tandem, respectivement pour la Métropole et pour la ville de Lyon. Un mandat plus tard, ce lundi 15 décembre, le premier a fait ses adieux au conseil du Grand Lyon, sans mâcher ses mots [lire l’encadré]. Au même moment, le second organisait une conférence de presse pour tenter de relancer sa campagne municipale.

Car non, « Képé » n’a pas abdiqué. Parti très tôt – il s’est déclaré candidat dès février dernier – celui qui fut maire de Lyon quand Gérard Collomb siégeait au gouvernement (2017–2018) peine à exister dans la confrontation entre le sortant écologiste Grégory Doucet et le « tsunami » (c’est son mot) Jean‐Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes. « Je ne