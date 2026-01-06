L’ancien maire de Givors s’agrippe à sa Légion d’honneur… en vain

L'ancien maire de Givors Martial Passi. Photo : Grand Lyon.

Par Guillaume Frouin (PressPepper)

Le Conseil d’État a débouté Martial Passi, qui voulait pouvoir continuer à arborer ses insignes de la Légion d’honneur malgré sa condamnation par la cour d’appel de Lyon pour « prise illégale d’intérêts ». Ses droits et prérogatives liés à l’ordre avaient été suspendus en juillet dernier.

Martial Passi ne semble jamais venir à bout de ses déboires judiciaires… Comme l’a repéré Mediacités, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’ancien maire communiste de Givors pour faire annuler l’interdiction, prise en juillet dernier par Emmanuel Macron, d’arborer les insignes de sa Légion d’honneur pendant trois ans. L’ex-premier édile avait saisi la plus haute juridiction administrative française le 8 septembre 2025.

« Monsieur Passi, maire de Givors entre 1993 et 2017, a été nommé chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur par 

