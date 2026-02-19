Si dans certaines communes de la métropole nantaise les élections municipales s’annoncent aussi paisibles que les eaux du bassin Saint‐Félix, ce n’est pas le cas à Carquefou. Dans la ville cossue du bord de l’Erdre, qui se classe dans les 10 plus riches de Loire‐Atlantique, les (nombreux) opposants à la maire, Véronique Dubettier‐Grenier (LR), sortent l’artillerie lourde. « Peu à l’écoute », « méprisante », « autoritaire »… Les critiques ne manquent pas.

C’est en raison de cette ambiance délétère que Jacques Perrochat, chef de file du principal groupe d’opposition « Carquefou demain » depuis 2020 (quatre élus), aurait décidé de ne pas se représenter en mars 2026. « L’envers du décor m’a désenchanté, avance le centriste. Le manque de respect, une agressivité inutile et stérile, ainsi qu’une absence totale d’écoute, voire une violence que j’ai subie en particulier. » D’autres évoquent plutôt des « raisons personnelles » pour expliquer son retrait.