Trahisons, noms d’oiseaux et tribunaux : à Carquefou, des municipales électriques

Que se passe-t-il dans la cossue et paisible commune aux 125 villages, à l’est de Nantes ? Deux listes classées à droite se présentent face à la sortante Véronique Dubettier-Grenier (LR), plus une de gauche. Une maire décrite par ses opposants comme « autoritaire » et qui doit faire face à une enquête judiciaire sur des marchés publics et des frais d’élus.

La maire (LR) Véronique lance sa campagne avec sa liste « Carquefou naturellement », en janvier 2026. Photo : Marine Dumeurger / Mediacités

Si dans certaines communes de la métropole nantaise les élections municipales s’annoncent aussi paisibles que les eaux du bassin Saint‐Félix, ce n’est pas le cas à Carquefou. Dans la ville cossue du bord de l’Erdre, qui se classe dans les 10 plus riches de Loire‐Atlantique, les (nombreux) opposants à la maire, Véronique Dubettier‐Grenier (LR), sortent l’artillerie lourde. « Peu à l’écoute », « méprisante », « autoritaire »… Les critiques ne manquent pas. 

C’est en raison de cette ambiance délétère que Jacques Perrochat, chef de file du principal groupe d’opposition « Carquefou demain » depuis 2020 (quatre élus), aurait décidé de ne pas se représenter en mars 2026. « L’envers du décor m’a désenchanté, avance le centriste. Le manque de respect, une agressivité inutile et stérile, ainsi qu’une absence totale d’écoute, voire une violence que j’ai subie en particulier. » D’autres évoquent plutôt des « raisons personnelles » pour expliquer son retrait.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

1 / ?