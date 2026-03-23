S’il n’en restait qu’un, Vénissieux était celui‐là. Depuis les pertes successives de Vaulx‐en‐Velin, Pierre‐Bénite, Givors et Grigny, le dernier bastion communiste de l’agglomération lyonnaise tenait bon. Jusqu’à ce dimanche 22 mars.

Le second tour des élections municipales a vu le candidat insoumis, le député Idir Boumertit, arriver en tête avec 4020 voix, soit 34,11 % des suffrages exprimés. Soit 25 petites voix de plus que Michèle Picard (3 995 suffrages pour 33,9 %). Malgré une alliance d’entre‐deux‐tours en forme de bouée de sauvetage, la maire PCF