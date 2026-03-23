« Le ciel nous tombe sur la tête » : à Vénissieux, LFI remporte d’un souffle le dernier bastion communiste du Grand Lyon

Avec seulement 25 voix d’écart – 25 voix ! – le député insoumis Idir Boumertit devance la maire sortante de la troisième commune du Rhône, Michèle Picard. Sa victoire signe la fin de quatre-vingt-dix ans de gestion communiste.

Idir Boumertit, le 20 mars 2026. Photo : compte X Manuel Bompard

S’il n’en restait qu’un, Vénissieux était celui‐là. Depuis les pertes successives de Vaulx‐en‐Velin, Pierre‐Bénite, Givors et Grigny, le dernier bastion communiste de l’agglomération lyonnaise tenait bon. Jusqu’à ce dimanche 22 mars.

Le second tour des élections municipales a vu le candidat insoumis, le député Idir Boumertit, arriver en tête avec 4020 voix, soit 34,11 % des suffrages exprimés. Soit 25 petites voix de plus que Michèle Picard (3 995 suffrages pour 33,9 %). Malgré une alliance d’entre‐deux‐tours en forme de bouée de sauvetage, la maire PCF

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Hervé Pupier

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