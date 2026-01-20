Poursuivi en diffamation par Jean‐Michel Aulas, Rue89Lyon relaxé

Le multimillionnaire candidat à la mairie de Lyon avait traîné le journal indépendant lyonnais devant la justice pour un article de 2023 sur les montages financiers et fiscaux d’une société américaine détenue en partie par la holding familiale des Aulas.

Soulagement pour la presse indépendante lyonnaise. Le tribunal judiciaire de Lyon a relaxé ce mardi 20 janvier le site d’information Rue89Lyon à l’issue du procès en diffamation intenté par Jean‐Michel Aulas. L’ancien patron de l’Olympique lyonnais et candidat à l’élection municipale de Lyon en mars prochain, ainsi que son fils Alexandre à la tête de la holding familiale Holnest, poursuivaient le journal en justice pour un article exposant les montages financiers d’une de leurs filiales aux Etats‐Unis.

Dans son délibéré, le tribunal a estimé que l’article en question ne comportait pas d’allégation diffamatoire et a en conséquence relaxé le directeur de publication de Rue89Lyon ainsi que les deux auteurs de l’article. Jean‐Michel et Alexandre Aulas sont condamnés à verser 3369 euros au journal au titre des frais de justice. Le tribunal a en revanche rejeté la demande de versement de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile réclamée par Rue89Lyon.

Un « procès bâillon » selon le journal

L’article intitulé « Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux » avait été publié en octobre 2023, soit bien avant l’entrée en politique de Jean‐Michel Aulas. Il détaillait les montages financiers et fiscaux autours de la société Embassair, une société dans laquelle a investi Holnest, la holding familiale des Aulas, qui exploite un terminal de l’aéroport de Miami destiné aux jets privés. L’enquête de nos confrères décrivaient une cascade de sociétés, un « jeu de poupées russes » écrivaient‐ils, passant par le Luxembourg et l …