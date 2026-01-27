Elections du Grand Lyon : Bruno Bernard s’adjoint le renfort de la députée Marie‐Charlotte Garin

Le président écologiste de la Métropole a officialisé les noms de ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions du scrutin. Un casting qui ne joue qu’en partie la carte du renouvellement.

Des piliers de sa majorité, des partenaires incontournables, quelques nouvelles têtes et le renfort de Marie‐Charlotte Garin. Voici, en résumé, le casting concocté par le président de la métropole de Lyon Bruno Bernard, candidat à un deuxième mandat (le scrutin métropolitain se déroulera les 15 et 22 mars prochains, en même temps que les élections municipales). L’écologiste vient de dévoiler l’ensemble de ses têtes de liste dans les circonscriptions métropolitaines.

Certaines avaient déjà été annoncées comme l’écologiste brondillante Manon Doyelle, ancienne athlète de haut niveau en paracanoë, nommée aussi porte‐parole de la campagne. Elle conduira la liste de Bruno Bernard dans le secteur de la Porte des Alpes (Saint‐Priest, Bron, Chassieu, Mions). Autre nouveau visage,