Stade de La Duchère : Jean‐Michel Aulas reçoit une petite tape de la Fédération française de football

Le favori de la course à la mairie de Lyon a écopé d’un simple rappel à l’ordre du comité d’éthique de la fédé du foot français - dont il est le vice-président -, pour avoir évoqué un projet de construction de stade dans le quartier du 9e arrondissement. Une promesse électorale liée au football qui contredit les engagements pris au moment de sa candidature.

Ni carton rouge, ni carton jaune, mais l’équivalent en foot d’un simple avertissement oral de la part de l’arbitre. C’est le sens du courrier envoyé vendredi 6 février au soir à Jean‐Michel Aulas par le Conseil national de l’éthique et de la déontologie (Cned). L’instance gardienne du bon comportement au sein de la Fédération française de football (FFF) s’était auto‐saisie de propos tenus deux jours auparavant par celui qui est à la fois vice‐président de l’institution et candidat à la mairie de Lyon, lors d’un déplacement dans le quartier lyonnais de La Duchère, comme l’avait révéle le magazine économique Challenges.

Jean‐Michel Aulas avait évoqué à cette occasion la construction d’un stade de 10 000 à 12 000 places dans le 9e arrondissement, en le justifiant par