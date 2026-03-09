Face à la « vision sépia » de Jean‐Michel Aulas, les écologistes invoquent la lutte féministe pour mobiliser

La députée écologiste Marie-Charlotte Garin. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Par Nicolas Barriquand

A une semaine du premier tour, les équipes de Grégory Doucet et Bruno Bernard organisaient, en bord de Rhône, un dernier événement de campagne pour mettre à l’honneur l’émancipation des femmes. Et mieux marteler, sur le sujet, leurs différences avec leurs adversaires de droite.

« Ensemble, on nous opprime, les femmes ; ensemble, révoltons‐nous ». Poings levés, têtes de liste et colistières de l’union de la gauche aux élections municipales et métropolitaines entonnent « Debout les femmes », l’hymne du MLF. Sur scène : Audrey Hénocque, la première adjointe du maire de Lyon, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx‐en‐Velin et vice‐présidente du Grand Lyon, Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement ou encore Fanny Dubot, son homologue du 7e, parmi une trentaine d’autres.

Ce samedi 7 mars, veille de la journée internationale des droits des femmes, les écologistes organisaient leur dernier événement de campagne, à une semaine du premier tour des scrutins. Sur les berges du Rhône, entre foodtrucks, jeux pour enfants et batucada, le rassemblement avait davantage des allures de

