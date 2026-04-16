En bureau national du PS fin mars, la numéro 2 a dû défendre une nouvelle fois sa « fusion technique » avec LFI après des critiques de Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes. À cette occasion, la maire de Nantes a comparé son adversaire au nouveau maire d'extrême droite (UDR) de Nice.
Décidément, la « fusion technique » avec LFI opérée entre deux tours par Johanna Rolland continue de faire des vagues, à Nantes comme à Paris. Fin mars, un bureau national de ses 71 membres s’est tenu au siège du PS. La maire de Nantes y siège en tant que numéro 2 du parti. L’ambiance est tendue alors que, depuis des jours, le « frondeur » Boris Vallaud attaque bille en tête le premier secrétaire Olivier Faure sur sa stratégie floue vis‐à‐vis de La France insoumise lors des élections municipales.