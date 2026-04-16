Foulques Chombart de Lauwe, un « jumeau d’Éric Ciotti » selon Johanna Rolland

Foulques Chombart de Lauwe (LR), nouveau leader de l'opposition municipale à Nantes. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

En bureau national du PS fin mars, la numéro 2 a dû défendre une nouvelle fois sa « fusion technique » avec LFI après des critiques de Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes. À cette occasion, la maire de Nantes a comparé son adversaire au nouveau maire d'extrême droite (UDR) de Nice.

Décidément, la « fusion technique » avec LFI opérée entre deux tours par Johanna Rolland continue de faire des vagues, à Nantes comme à Paris. Fin mars, un bureau national de ses 71 membres s’est tenu au siège du PS. La maire de Nantes y siège en tant que numéro 2 du parti. L’ambiance est tendue alors que, depuis des jours, le « frondeur » Boris Vallaud attaque bille en tête le premier secrétaire Olivier Faure sur sa stratégie floue vis‐à‐vis de La France insoumise lors des élections municipales.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?