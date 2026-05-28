Les dix groupuscules d’extrême droite implantés à Nantes

Nos confrères de StreetPress ont établi cette cartographie dans le cadre d’un ouvrage qui vient de paraître. Si l'implantation de ces groupes, radicaux et parfois violents, évolue dans la cité des ducs de Bretagne, elle demeure plus marginale qu'à Angers.

Leurs histoires, leurs obédiences, parfois leurs rivalités, les distinguent même si les quelques dizaines de militants qui les composent peuvent se mélanger. Ces groupes peuvent sortir d’une confidentialité politique relative pour mener des actions au grand jour. Par exemple, lors de chaque 21 janvier, pour un traditionnel rassemblement au pied de la colonne Louis XVI, place Foch, organisé notamment par la royaliste Action française Nantes pour rendre hommage au dernier roi de France. « Il est clair que la France, sans père depuis 1793, a rapidement mal tourné », proclament‐ils alors. Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

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