En Haute‐Garonne, un poids lourd du Parti communiste et un député insoumis vont s’affronter au tribunal

Selon les informations de Mediacités, Pierre Lacaze, figure toulousaine du PCF et membre de la direction nationale de son parti, a déposé plainte pour diffamation contre le député LFI Hadrien Clouet. En cause : une violente polémique née sur les réseaux sociaux pendant les élections municipales. L'affaire illustre la rivalité des deux formations politiques à l'aube de la présidentielle 2027.

Le député LFI Hadrien Clouet et le vice-président de la région Occitanie PCF Pierre Lacaze. / Illustration Mediacités
Le député LFI Hadrien Clouet et le vice-président de la région Occitanie PCF Pierre Lacaze. / Illustration Mediacités

C’est une affaire qui en dit long sur l’hostilité entre les gauches à quelques mois de la présidentielle. Selon les informations de Mediacités, Pierre Lacaze, membre de la direction nationale du Parti communiste français et figure du PCF en Haute‐Garonne, a déposé une plainte pour diffamation contre le député de la première circonscription de Haute‐Garonne, Hadrien Clouet (LFI).

Pour comprendre les raisons de cette plainte, il faut remonter à décembre 2025. À cette période, la communiste Sofia Boutrih, directrice de la Fête de l’Humanité et élue d’opposition au maire socialiste Mathieu Hanotin, à Saint‐Denis, conclut un accord avec le candidat LFI Bally Bagayoko avant le premier tour. Numéro deux sur la liste insoumise, elle est aujourd’hui troisième adjointe du nouveau maire.

Mais en décembre, la nouvelle braque une partie de ses camarades communistes opposés à toute alliance avec les Mélenchonistes. Le 6 décembre, Pierre Lacaze, chargé des élections au niveau national pour le PCF, réagit publiquement sur les réseaux sociaux. « Je ne partage pas l’accord dit départemental. Soutien aux maires communistes, aux adhérents et sections des 39 villes du 93 », écrit‐il d’abord, avant d’ajouter : « En France, rassemblons sur des projets communs et sur l’union de la gauche et des écologistes. Attention “aux eaux glacées du calcul égoïste” (K. Marx). »

Dans la foulée, Sofia Boutrih dénonce « une vague d’attaques d’une violence inouïe sur les réseaux sociaux », précisant …

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Temps de lecture : 4 minutes

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Par Paul Moore

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